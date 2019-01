Trumps Ex-Anwalt Cohen will vor US-Kongress "umfassend" aussagenWashington - Der Ex-Anwalt und langjährige Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, Michael Cohen, will am 7. Februar in der Russlandaffäre vor dem Kongress aussagen. Der zu einer Haftstrafe verurteilte Cohen erklärte, er werde einen "umfassenden und glaubwürdigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...