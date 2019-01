Der Immobilienkonzern Chatham Lodging Trust (ISIN: US16208T1025, NYSE: CLDT) zahlt für den Monat Januar eine Dividende in Höhe von 0,11 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 22. Februar 2019 (Record date: 31. Januar 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,32 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 19,49 US-Dollar (Stand: 10. Januar 2019) liegt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...