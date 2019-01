Vattenfall gilt als einer der wichtigsten Partner des deutschen Turbinenbauers Nordex in Europa: Nun konnte man offenbar erneut eine Order des in Schweden sitzenden Energieversorgers ergattern, wie der SDax-Konzern am Donnerstag mitteilte.

Demnach wird Nordex für Vattenfall zwei weitere Windparks in den Niederlanden errichten. Für beide Standorte habe man zudem einen zweijährigen Premium-Servicevertrag geschlossen - mit der Möglichkeit einer nachträglichen Ausweitung um 23 Jahre.

"Haringvliet" ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...