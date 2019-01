The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU0000KFWHY8 KRED.F.WIED.14/19 MTN AD BD00 BON AUD N

CA XFRA CA95751ZAJ27 WESTCOAST ENERGY 2019 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A1K0029 BERLIN, LAND LSA11/19A357 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5MH0 BAY.LDSBK.PF.S.10044 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5W88 HSH NORDBANK BON 1 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5XT3 HSH NORDBANK BON 2 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LBW23C2 LBBW IS.R.3936 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1J774 DZ BANK IS.A430 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0875328790 RABOBK NEDERLD 13/19 MTN BD01 BON ZAR N

CA S83D XFRA XS1015552836 SPAREBK V BOLIG.14/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB0Q74 BAY.LDSBK.IS.13/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS0731583208 ABN AMRO BANK 12/19 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS0971721377 RUSSIAN FED. 13/19 REGS BD02 BON USD N