The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.01.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.01.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT000B049739 UNICR.BK AUS. 19-26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0000347568 BELGIQUE 19/29 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2RWAX4 ALL.FIN.II 19/26 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2RWAY2 ALL.FIN.II 19/30 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0PR2 DZ BANK IS.A1072 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0QE8 DZ BANK IS.C169 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3WV9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01A/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XB9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XC7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01C/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XD5 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01D/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3XM6 LB.HESS.THR.CARRARA01O/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA ES0413320104 DT.BANK ESP 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013396355 CAISS.FRANC. 19/25 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013396363 CAISS.FRANC. 19/34 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013396447 BPCE 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013396496 ORANGE 19/22 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013396512 ORANGE 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013396520 ORANGE 19/29 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0013396538 ORANGE 19/32 MTN BD01 BON GBP N

CA XFRA FR0013396876 SCHNEIDER EL 19-28 BD01 BON EUR N

CA XFRA GB00BFM7CV87 OMNIA BONDS II 18/23 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA IE00BH3SQ895 IRLAND 19/29 BD01 BON EUR N

CA XFRA US29278NAG88 ENERG.TR.OP. 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US29278NAH61 ENERG.TR.OP. 19/24 BD01 BON USD N