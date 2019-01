FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.01.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.01.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH35R7 HSH NORDBANK RZ 1 13/21 0.000 %

D3KC XFRA DE0009809566 DEKA-IMMOBILIENEUROPA 0.800 EUR

D3KA XFRA DE0007483612 DEKA-IMMOBILIENGLOBAL 0.750 EUR

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

HO7 XFRA US4404521001 HORMEL FOODS DL-,01465 0.182 EUR

BNU XFRA US06652K1034 BANKUNITED INC. DL-,01 0.182 EUR

S8V XFRA MHY756381098 SEASPAN CORP. DL-,01 0.108 EUR

TGO XFRA FR0005691656 TRIGANO SA INH. EO 4,2567 2.000 EUR

CX4 XFRA CA7594042052 REITMANS CDA LTD-A-N.VTG 0.033 EUR

SJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.069 EUR

WZD9 XFRA LU0967739193 PATRIARCH CLAS.DIV.4 PL.A 0.090 EUR

3G3B XFRA MXP4948K1056 GRUMA SAB DE CV B 0.048 EUR

1XK XFRA US67111Q1076 OFS CREDIT CO. IN DL-,001 0.145 EUR

2N8 XFRA US3793782018 GLOBAL NET LEASE DL-,01 0.154 EUR

5DM XFRA US2574541080 DOMINION ENGY MIDSTREAM P 0.320 EUR