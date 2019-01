Tagesgewinner war am Donnerstag FE Ltd mit 71,43% auf 0,01 (600% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 71,43%) vor Phoenix Solar mit 65,43% auf 0,03 (240% Vol.; 1W 68,75%) und Aurora Cannabis mit 8,99% auf 5,94 (231% Vol.; 1W 15,56%). Die Tagesverlierer: Signature AG mit -25,68% auf 0,55 (700% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -30,38%), Osram Lichtmit -6,01% auf 35,50 (254% Vol.; 1W -6,06%), United Internet mit -5,49% auf 37,20 (196% Vol.; 1W -1,72%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (26092,81 Mio.), BP Plc (24818,4) und HSBC Holdings (23086,62). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Signature AG (700%), FE Ltd (600%) und Honda Motor (339%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Phoenix ...

