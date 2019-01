In den vergangenen Tagen hatten die Ölpreise noch kräftig zugelegt. Am Ölmarkt blickt man zuversichtlich einer Förderkürzung der Opec-Länder entgegen.

Die Ölpreise sind am Freitag nach starken Zuwächsen in den vergangenen Handelstagen etwas gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent (159 Liter) kostete am Morgen 61,49 Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um acht Cent auf 52,51 US-Dollar.

Auf Wochensicht ging es mit den Ölpreisen aber kräftig nach oben. Seit Montag konnte der ...

