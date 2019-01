Hamburg (www.anleihencheck.de) - Über den Jahreswechsel sind die Rentenmärkte Achterbahn gefahren, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Ausgelöst worden sei die hohe Volatilität durch entsprechende Bewegungen an den internationalen Aktienmärkten. Erneute Kursverluste an den Aktienmärkten angesichts einer ausgeprägten Risk-Off-Stimmung bei den Anlegern - schwächere Konjunkturdaten aus den USA, die Handelsstreitigkeiten sowie die Möglichkeit eines harten Brexit belasteten - seien mit Renditerückgängen einhergegangen. So sei die Verzinsung der zehnjährigen Bundesanleihen bis auf 0,15% gesunken, die der US-Treasuries bis auf rund 2,50%. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...