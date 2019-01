Hamburg (www.anleihencheck.de) - Während die Märkte das zurückhaltende Vorgehen der EZB schon lange eingepreist haben, kommt die wohl bald bevorstehende Zinspause der US-Notenbank etwas überraschend, so der Experte von Berenberg Dr. Jörn Quitzau.Die Experten würden für das erste Halbjahr 2019 noch eine Zinserhöhung, vermutlich im zweiten Quartal erwarten. Für 2020 würden sie keine weiteren Zinsschritte sehen. Noch im Dezember hätten einige Großbanken für die FED vier Zinsschritte je 25 Basispunkte im Jahr 2019 prognostiziert. Die FED selbst habe auf ihrer letzten Sitzung im Dezember zwei weitere Schritte nach oben angekündigt. Hier deute sich für einige Marktbeobachter also eine Überraschung an. ...

