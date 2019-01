FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter sind die DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Händler sehen dies allerdings entspannt, da die Kontrakte am Vorabend auf Tageshoch aus dem Handel gegangen waren. Eine Konsolidierung der Gewinne sei so knapp unter der 11.000er-Marke ratsam, wenn man sie definitiv überspringen wolle. Die richtig schweren Widerstände lägen ohnehin mit rund 11.060 Zählern noch deutlich darüber. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 20 auf 10.943 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.958,5 und das Tagestief bei 10.910 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.200 Kontrakte.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 11, 2019 02:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.