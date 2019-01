Der deutsche Leitindex bewegt sich am Freitag zunächst kaum. Beim Roboterhersteller Kuka geht es kräftig bergab.

Zum Wochenschluss bewegt sich der Dax zunächst kaum: Er startete am Freitag mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent bei 10.949 Zählern in den Handel. Am Vortag hatte er 0,3 Prozent höher bei 10.922 Punkten geschlossen. Börsianer sind verunsichert, weil sie noch immer auf konkrete Ergebnisse aus der jüngsten Gesprächsrunde zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China warten.

Seit seinem Zwei-Jahres-Tief mit 10.279 Punkten am 27. Dezember 2018 konnte sich der deutsche Leitindex deutlich erholen. Bereits am Mittwoch markierte er mit 10.962 Punkten ein neues Jahreshoch - und damit ein Plus von fast 700 Punkten innerhalb von nur sieben Handelstagen.

Stark bergab ging es am Freitag für die Aktie des Roboterherstellers Kuka. Seine Aktie notierte zu Handelsbeginn bei minus zehn Prozent. Das vergangene Jahr ist für den Roboterhersteller noch schlechter gelaufen als gedacht. Der Umsatz ist laut Unternehmensangaben um knapp zehn Prozent auf etwa 3,2 (2017: 3,5) Milliarden Euro geschrumpft. Der operative Gewinn ist sogar noch stärker eingebrochen.

Auch an den ausländischen Aktienmärkten ging es zuletzt bergauf. Die US-Börsen sind am Donnerstag nach anfänglichen Verlusten mit moderaten Gewinnen aus dem Handel gegangen. Grund war unter anderem eine Rede von Fed-Chef Jerome Powell, in der er sagte, dass es keinen Anlass zur Eile bei den Zinserhöhungen gebe. Die Notenbank könnte angesichts des relativ gedämpften Preisauftriebs geduldig bleiben, sagte er.

Tagsüber hatte der Regierungsstillstand in den USA die Märkte unter Druck gesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,5 Prozent höher auf 24.001 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,4 Prozent auf 2596 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,4 Prozent auf 6986 Punkte.

Am heutigen Freitag warten die Anleger gespannt auf Zahlen zur US-Inflation im Dezember. Erwartet wird ein Rückgang der Inflation auf 1,9 Prozent wegen des niedrigeren Ölpreises. Analysten gehen davon aus, dass die um schwankungsanfällige Güter wie Energie und Nahrungsmittel bereinigte Kernrate bei etwa 2,2 Prozent liegen wird.

