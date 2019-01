Der chinesische Autobauer Geely hat Kreisen zufolge seinen Anteil am Autobauer Daimler um mehr als die Hälfte reduziert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Vor knapp einem Jahr war Geely-Eigner Li Shufu überraschend im Februar mit 9,7 Prozent bei Daimler eingestiegen und damit aus dem Stand zum größten Aktionär geworden. Nun seien 5,4 Prozent der Aktien weiterverkauft worden, hieß es in dem Bericht. An wen die Aktien gingen, ist noch nicht bekannt. Daimler-Aktien lagen am Vormittag mit der schwachen Autobranche 0,6 Prozent im Minus. Ein Daimler-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren./men/fba

