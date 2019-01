Die Daimler-Aktie konnte seit dem 5-Jahres-Tief am 03. Januar 2019 bei 45,02 Euro wieder deutlich an Wert gewinnen und kämpft aktuell mit der 50-Euro-Marke. Dennoch müssen Daimler-Aktionäre in der 1-Jahres-Betrachtung einen Kursverlust in Höhe von rund 33% verbuchen. Und wie heute bekannt wurde, konnte BMW seinen Rückstand auf den Erzrivalen Mercedes-Benz im vergangenen Jahr...

