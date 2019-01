Der Kurs des Euro hat am Freitag etwas zugelegt. Die Gemeinschaftswährung wurde am Vormittag bei 1,1528 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1535 Dollar festgesetzt. Auf Wochensicht hat der Euro im Handel mit dem Dollar etwa einen Prozent an Wert gewonnen.

Der Eurokurs erhielt in den vergangenen Tagen durch einen geschwächten Dollar Auftrieb. Dies hängt damit zusammen, dass sich in der US-Notenbank Fed die Stimmen mehren, die auf ein noch langsameres Vorgehen bei künftigen Zinserhöhungen hindeuten. Am Vorabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell seine zurückhaltende Geldpolitik bekräftigt. In der Nacht äußerte sich auch der stellvertretende Fed-Vorsitzende Richard Clarida dementsprechend.

Im weiteren Tagesverlauf stehen nur wenige wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Großbritannien könnten die Daten zur Industrieproduktion das Pfund bewegen. Zudem könnten am Nachmittag Kennzahlen zur Preisentwicklung in den USA für neue Impulse am Devisenmarkt sorgen./elm/jkr/fba

