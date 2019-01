Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England (BoE) ist gefordert, ihre Geldpolitik auf die Unwägbarkeiten rund um den Brexit bei gleichzeitig überraschend guten Konjunkturdaten abzustimmen, so der Experte von Berenberg Dr. Jörn Quitzau.Die aktuellen Daten würden eine straffere Geldpolitik erfordern. Insbesondere der Boom am Arbeitsmarkt zeige, dass die bisherigen Zinserhöhungen - 2017 und 2018 je ein Schritt um 25 Basispunkte - berechtigt gewesen seien. Die Arbeitslosenquote sei auf das niedrigste Niveau seit 1975 gefallen. Sowohl die Beschäftigtenzahl als auch die Zahl der offenen Stellen (848 000) lägen auf Rekordniveau. ...

