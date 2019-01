Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten der Schwellenländer (Emerging Markets, EM) war im Dezember eine Erholungsbewegung zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Die auf US-Dollar und Euro lautenden Hartwährungsanleihen hätten auf Gesamtmarktebene hinzugewinnen können. Der entsprechende Index (JP Morgan EMBI Global Div.-Index) sei mit einem Plus von 1,4 Prozent aus dem letzten Handelsmonat gegangen. Letztlich hätten EM-Anleihen vom Renditerückgang in den USA profitieren können. An den Staatsanleihemärkten in Europa und vor allem in den USA seien deutliche sinkende Renditen zu verzeichnen gewesen. Allerdings hätten sich im EM-Segment die Risikoprämien (Spreads) gegenüber sicheren US-Schatzanweisungen um 20 auf 415 Basispunkte ausgeweitet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...