Munsbach (www.fondscheck.de) - Wir blicken auf ein turbulentes Börsenjahr zurück, welches insbesondere im Dezember nochmals starke Bewegungen aufwies, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Für das Aktienjahr 2018 werde neben den allgemeinen Kursrückgängen sicherlich die Zweiteilung der Märkte in Erinnerung bleiben. Während sich die USA dem Abwärtstrend lange hätten entziehen können, hätten sich die Aktienmärkte in Asien und Europa seit Februar in deutlich schwierigerem Fahrwasser befunden. Bis zu den ersten Dezembertagen habe noch eine berechtigte Hoffnung auf ein positives Börsenjahr in den USA bestanden. Zu diesem Zeitpunkt hätten die europäischen und asiatischen Indices bereits hoffnungslos im Minus gelegen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...