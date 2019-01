Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für British American Tobacco von 3210 auf 2950 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Tabakbranche habe 2018 so schlecht wie keine andere Branche abgeschnitten, und auch für die Aussichten im neuen Jahr bleibe er vorsichtig, schrieb Analyst Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die bereits bestehenden strukturellen Herausforderungen für die Unternehmen durch neue Produkte (NGP) wie etwa E-Zigaretten sollten sich 2019 noch verschärfen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

