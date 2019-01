Wir Geely (WKN:A0CACX)-Aktionäre hatten es in den letzten Monaten wirklich nicht leicht - die Aktie jagte von einem Tief zum nächsten. Die Geely-Aktie allerdings kennt kein Erbarmen und sagt sich: Wenn du denkst, schlimmer geht's nicht mehr, kommen von irgendwo Geelys Absatzzahlen her! Darum ist die Geely-Aktie abgestürzt Am 7.1. veröffentlichte Geely seine monatlichen Absatzzahlen - und die waren grauenhaft! Extrem grauenhaft sogar. So grauenhaft, dass die Aktie an diesem Tag in der Spitze um ...

