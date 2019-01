Zürich - Eine deutliche Mehrheit (96 Prozent) der Schweizerinnen und Schweizer beurteilt die eigene finanzielle und wirtschaftliche Lage als positiv oder neutral - nur 4 Prozent (Vorjahresperiode: 3 Prozent) sind mit ihrer wirtschaftlichen Situation unzufrieden. Im Mehrjahresvergleich seit 2009 betrug der Anteil der positiv oder neutral gestimmten Konsumentinnen und Konsumenten nie weniger als 91 Prozent.

Allerdings gibt es deutliche Unterschiede bei den verschiedenen Altersgruppen und Einkommensklassen: In der Gruppe bis 35 Jahre und in der Gruppe mit einem Haushaltseinkommen von weniger als CHF 40'000 bewerten 40 respektive 20 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten ihre finanzielle respektive wirtschaftliche Situation als negativ.

Das sind die Ergebnisse einer Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY. Basis dieser Untersuchung ist eine repräsentative (telefonische) Umfrage unter 400 volljährigen Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz.

Eingetrübte Konjunkturerwartungen

Allerdings erwarten lediglich 16 Prozent der Befragten (Vorjahr: 17 Prozent), dass sich ihre wirtschaftliche und finanzielle Lage in 2019 verbessern wird. Immerhin 78 Prozent (79 Prozent in der entsprechenden Vorjahresperiode) gehen davon aus, dass ihre Situation unverändert bleiben wird. Dagegen rechnen nur 15 Prozent (im Vorjahr noch 23 Prozent) der Befragten damit, dass sich die Wirtschaftslage der Schweiz in 2019 verbessern wird, knapp drei Viertel glauben an eine stabile Konjunkturentwicklung. Damit haben sich die Erwartungen spürbar eingetrübt, bleiben jedoch immer noch positiver als in den Jahren 2011 bis 2016.

Martin Gröli, Leiter Retail & Consumer Products bei EY in der Schweiz, kommentiert dies wie folgt: «Auch die Schweizer Konsumenten spüren: Wachstum ist endlich. Die Konjunktur verliert an Fahrt, zunehmende politische ...

