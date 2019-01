Zürich - Nach drei Jahren als Mitglied des Group Executive Boards der Ringier AG und Führung des Bereiches Technology & Data, hat sich Chief Technology und Data Officer Xiaoqun Clever entschlossen, das Unternehmen per Ende Februar 2019 auf eigenen Wunsch zu verlassen. Sie wird Ringier weiterhin beratend zur Seite stehen.

Im Januar 2016 stiess Xiaoqun Clever als Chief Technology und Data Officer sowie als Mitglied des Group Executive Boards zu Ringier. Der von ihr geleitete Bereich Technology & Data umfasst die Bereiche Corporate IT, Cyber Security sowie die Entwicklung von Sherlock, einer führenden digitalen Plattform, die in der Lage ist, Daten aus den beiden Hauptbereichen der Ringier Gruppe, Publishing und Marketplaces, entlang der geltenden Datenschutzrichtlinien miteinander zu verknüpfen. Die angewandte Technologie von Sherlock wurde mit mehreren internationalen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem prestigeträchtigen «INMA Global Media Award» der International News Media Association (INMA), dem Marketing-Weltverband in Washington. ...

