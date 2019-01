Hamburg (www.anleihencheck.de) - Bei den Marktzinsen hat sich 2018 die Schere zwischen den USA und Europa weiter geöffnet, so der Experte von Berenberg Dr. Jörn Quitzau.In den USA seien die Zinsen für zehnjährige Staatsanleihen von 2,4% am Jahresbeginn auf zwischenzeitlich über 3,2% gestiegen. Zum Jahresende habe der Zins bei rund 2,7% und damit immer noch deutlich höher als zwölf Monate zuvor gelegen. In Europa hingegen habe die Zinswende weiter auf sich warten lassen. Anfangs habe es noch so ausgesehen, als wäre der Durchbruch nach oben geschafft, als die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen von rund 0,4% auf fast 0,8% gestiegen seien. Doch der Höhenflug habe nicht lange gedauert. Mit der schwächeren Konjunktur und den verschiedenen Krisen bzw. Störfeuern (Türkei, Italien, Brexit, Handelskriege) habe mal wieder die "Flucht in Sicherheit" eingesetzt und die Zinsen mehrfach Richtung 0,3% oder sogar darunter gedrückt. ...

