Bremerhaven (ots) - Immer mehr Kreuzfahrtschiffe machen in Bremerhaven fest, auch für 2019 steuert das Columbus Cruise Center auf Rekordkurs. Passend dazu holt das neu eröffnete Hotel The Liberty ab sofort Kreuzfahrt-Passagiere an Bord: Das direkt im Herzen der Havenwelten gelegene 4-Sterne-Superior-Hotel ist idealer Ausgangspunkt, um Bremerhaven vor dem Urlaub auf See zu erkunden. Fußläufig sind das Klimahaus, das Deutsche Auswandererhaus, das Deutsche Schifffahrtsmuseum und der Zoo am Meer zu erreichen. Zum Kreuzfahrer-Angebot des The Liberty zählen neben einer Übernachtung auch das Parken des PKW, ein Kreuzfahrt-Dinner im Restaurant Mulberry Street, ein Cocktail in der Dachterrassen Bar mit Blick auf die Nordsee sowie ein Shuttle Service zum Kreuzfahrt-Terminal.



Weitere Informationen: www.liberty-bremerhaven.com Telefon: 0471 - 90 2 240



THE LIBERTY - Bremerhavens neues Themenhotel im Herzen der Havenwelten, direkt am Deutschen Auswandererhaus, dem faszinierenden Klimahaus und dem Zoo gelegen, setzt neue Maßstäbe in der Seestadt. Die thematische Anbindung an das Deutsche Auswandererhaus und New Yorks Freiheitsstatue als Namensgeberin spiegeln sich in allen 98 Zimmer und Suiten wider. Ebenfalls einzigartig in der Seestadt sind das Restaurant Mulberry Street sowie im Penthouse die NEW YORK BAR, die als angesagtester Treffpunkt Bremerhavens gilt. Das zur Hamburger Raphael-Gruppe zählende 4-Sterne-Superior-Haus bietet perfekte Aussichten über den historischen Hafen hinaus in Richtung Nordsee. www.liberty-bremerhaven.com



Die Raphael Hotels sind eine kleine Hotelgruppe mit lauter Perlen: Acht in Hamburg, eines in Schwerin und eines in Bremerhaven. Die Spannweite der unterschiedlichen Häuser reicht von modern und lebendig bis zur feinen Adresse mit eleganter Ausstrahlung. Dabei ist jedes Haus eine Persönlichkeit mit eigenständigem Charakter, der mit dem jeweiligen Standort harmoniert. Komfort zu maßvollen Preisen vereint mit herzlichem Service ist das Markenzeichen der Gruppe. Alle Raphael Hotels sind im Privatbesitz. Vier Häuser gehören der weltweiten Best Western Hotel-Kooperation an.



OTS: The Liberty newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132089 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132089.rss2



Pressekontakt: John Will Kommunikation Findorffstraße 22-24 Plantagenhof 8 28215 Bremen T. 0421 333 98 28 M. 0172 54 54 880 info@will-kommunikation.de www.will-kommunikation.de