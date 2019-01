FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.01.2019 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 1400 (1200) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN CUTS BAT PRICE TARGET TO 2950 (3210) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 3000 (3080) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS ELEMENTIS PRICE TARGET TO 290 (306) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 207 (243) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 68 (77) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS RBS PRICE TARGET TO 276 (300) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 150 (195) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 150 (195) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SSE PLC PRICE TARGET TO 1250 (1300) PENCE - 'HOLD' - INVESTEC CUTS DIRECT LINE TO 'REDUCE' ('ADD') - TARGET 310 (325) PENCE - JEFFERIES CUTS BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1800 (2060) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS UDG HEALTHCARE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 620 (765) PENCE - JPMORGAN CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 325 (360) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 660 (680) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 5300 (5500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS B & M PRICE TARGET TO 450 (475) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS CARD FACTORY PRICE TARGET TO 175 (195) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 5 (10) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 325 (380) PENCE - 'BUY' - LIBERUM CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 225 (250) PENCE - 'SELL' - LIBERUM RAISES EI GROUP PRICE TARGET TO 250 (210) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS PENNON GROUP TARGET TO 785 (790) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SEVERN TRENT TARGET TO 2125 (2130) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 745 (735) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT CUTS ANTOFAGASTA TO 'ADD' ('BUY') - TARGET 930 PENCE - PEEL HUNT CUTS AO WORLD PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT CUTS EI GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - PEEL HUNT CUTS EI GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 250 PENCE - RBC RAISES WHITBREAD PRICE TARGET TO 5000 (4700) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



