Wegen des sich verbessernden Ausblicks für das Zuckergeschäft hat die US-Investmentbank Goldman Sachs die Papiere von Südzucker von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Das Kursziel wurde von 9 auf 12 Euro angehoben, liegt damit aber immer noch unter dem aktuellen Kursniveau von 13,25 Euro. Analyst John Ennis schrieb in einer am Freitag vorliegenden Studie von einer möglicherweise rascheren Erholung der Profitabilität im Zuckergeschäft.

Der Preisverfall bei Zucker und Bioethanol hatte Südzucker im dritten Geschäftsquartal zwar noch in die roten Zahlen gerissen und die Umsätze geschmälert. Südzucker stellte jedoch steigende Zuckererlöse wegen der europaweit knappen Ernte durch den trockenen Sommer in Aussicht.

Trotz der Hochstufung betrachtet Ennis die Südzucker-Aktie weiter mit Vorsicht, da eine Erholung des Zuckerpreises bereits teilweise eingepreist sei. "Wegen jährlicher oder sogar mehrjähriger Verträge würde das Unternehmen von einem steigenden Zuckerpreis auch frühestens im ersten Halbjahr 2020 profitieren", so der Analyst. Sollte sich die Besserung der Preise nicht bestätigen, bestünde sogar ein erhebliches Abwärtsrisiko. Auch sein langfristiger Ausblick auf des Geschäft mit Speisestärke, Isoglukose und Bioethanol fällt konservativ aus.

Südzucker leidet seit Monaten unter dem Auslaufen der Zuckermarktordnung der Europäischen Union im Jahr 2017. Die Vorschrift hatte fast fünf Jahrzehnte lang unter anderem Mindestpreise für Zuckerrüben festgelegt. Seitdem sackte der Aktienkurs von seinem Zwischenhoch im Oktober 2016 bei knapp 26 Euro auf unter 11 Euro im Dezember letzten Jahres ab. Wegen der schwachen Kursentwicklung stieg Südzucker im Frühjahr 2018 vom MDax in den Nebenwerteindex SDax ab.

Nach dem am Donnerstag veröffentlichten Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal gelang der Südzucker-Aktie ein Kurssprung von rund 8 Prozent. Infolge der gestrichenen Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs legte das Papier auch im Vormittagshandel am Freitag weiter zu und stieg auf rund 13,42 Euro.

Bei Aktien mit der Einstufung "Neutral" erwartet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche ein eher durchschnittliches Renditepotenzial./niw/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2019 / 22:34 / GMT

