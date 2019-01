HAMBURG (IT-Times) - Es ist genau ein Jahr her, dass der deutsche Windturbinenbauer Nordex einen Erfolg in den USA mit einem Großauftrag aufweisen konnte. Die Nordex S.E. teilte heute mit, einen neuen Vertrag für ein 150 Megawatt (MW) - Großprojekt in den USA unterzeichnet zu haben. Die Order erhielten...

Den vollständigen Artikel lesen ...