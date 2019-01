Wien (ots) - Foto-Portfolio renommierter britischer Medien exklusiv über www.picturedesk.com in Österreich erhältlich



Die in London ansässige Bildagentur eyevine ist seit Herbst 2018 exklusiver Vertriebspartner von Guardian News & Media (GNM), dem Herausgeber der Tageszeitung "The Guardian" und der Sonntagszeitung "The Observer". Die fotografischen Schätze der beiden britischen Traditionsmedien sind dadurch auch über das Online-Portal von APA-PictureDesk, einer Partneragentur von eyevine, abrufbar.



Mit hochwertigem Bildmaterial aus den Bereichen Nachrichten, Reportage, Studioporträt, Stock-Foto und Film-Stills hat sich eyevine international einen Namen gemacht. Renommierte Medien wie die "New York Times" oder der "London Evening Standard" sowie zahlreiche Schwesteragenturen rund um den Globus vertrauen auf die Bildvermarktungs-Profis aus der englischen Hauptstadt.



APA-PictureDesk pflegt seit zehn Jahren eine enge Vertriebspartnerschaft mit eyevine und bietet jetzt auch das Foto-Portfolio von "The Guardian" und "The Observer" exklusiv für den österreichischen Markt an. Aktuell sind rund 570.000 Bilder von eyevine auf www.picturedesk.com verfügbar, davon bereits etwas 12.000 aus dem Bestand von GNM.



"An eyevine schätzen wir den Blick fürs Wesentliche: Aus dem umfangreichen Foto-Pool aus News-Fotos, Reportagen und Porträts, der täglich von 75 weltweit tätigen Fotografen und Agenturen - darunter auch die chinesische Xinhua - erweitert wird, selektieren erfahrene Bildredakteure die relevantesten Aufnahmen des Weltgeschehens. Das erleichtert es unseren Kunden, mit wenig Aufwand hochwertiges Bildmaterial zu finden", beschreibt Luzia Strohmayer-Nacif, Leiterin von APA-PictureDesk, die Vorteile der bewährten Partnerschaft.



"Seit Jahrzehnten arbeiten wir eng mit Fotografen und Bildredakteuren von 'The Guardian' und 'The Observer' zusammen. Die Möglichkeit, unsere unterschiedlichen Fähigkeiten zu bündeln, zu kombinieren und zu rationalisieren, ist ein logischer Schritt und kommt allen Beteiligten zugute", erklärt Graham Cross, Mitbegründer und CEO von eyevine.



Über APA-PictureDesk



APA-PictureDesk, die Bildagentur der APA, vereint auf www.picturedesk.com das Fotomaterial der APA-Bildredaktion sowie zahlreicher nationaler und internationaler Fotografen und Partneragenturen. Die Auswahl an rund 30 Millionen Bildern reicht von aktuellen und historischen Pressefotos über Porträts bis hin zu Features und illustrativen Creative-Stock-Bildern.



Bildcredits:



1) Brendan Freeman/eyevine/picturedesk.com



2) Suki Dhanda/eyevine/picturedesk.com



3) Emma Graham-Harrison/eyevine/picturedesk.com



4) Sarah Lee/eyevine/picturedesk.com



5) Pal Hansen/eyevine/picturedesk.com



6) Christopher Thomond/eyevine/picturedesk.com



7) Christopher Thomond/eyevine/picturedesk.com



8) Jean Goldsmith/eyevine/picturedesk.com



9) Tom Jenkins/eyevine/picturedesk.com



Kontakt: APA - Austria Presse Agentur Petra Haller Unternehmenssprecherin Leiterin Unternehmenskommunikation Tel.: +43 1 36060-5710 E-Mail:petra.haller@apa.at http://www.apa.at