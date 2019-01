Baden-Baden (ots) -



Das Wetter ist grau - aber in Andy Borgs Weinstube herrscht nach wie vor gute Laune. Der Sänger und Moderator lädt in "Schlager-Spaß mit Andy Borg" erneut Stars des Schlagers und der Volksmusik, Talente aus dem Südwesten und Menschen mit besonderen Geschichten nach Villingen-Schwenningen ein. Die zweite Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist am Samstag, 19. Januar 2019 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Folge drei wird am Samstag, 16. Februar 2019 ausgestrahlt, ebenfalls um 20:15 Uhr und im SWR Fernsehen.



U. a. mit Patrick Lindner, Gaby Albrecht und Musik aus Schwenningen und Blumberg Im Januar zu Gast bei Andy Borg sind unter anderem: Patrick Lindner, Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack, Alpin KG mit Markus Wolfahrt, Michael Holm, Alois und Elsbeth Gscheidle, Bernhard Brink und Olaf der Flipper. Dazu treten regionale Künstler der "Blaskapelle Stadtmusik Schwenningen" auf. Im Februar begrüßt Andy Borg Peter Kraus, Judith und Mel, Saso Avsenik, Gaby Albrecht, Mitch Keller, Roberto Capitoni, die Blaskapelle "Keine stille Stunde" aus Blumberg. In beiden Sendungen werden außerdem besondere Menschen aus dem Südwesten vorgestellt. Dabei haben auch die Kleinen die Möglichkeit ihr Talent zu zeigen: diesmal zum Beispiel die siebenjährige Ballerina Lara aus Schwenningen (19.1.) und die ebenfalls siebenjährige Lina aus Spaichingen (16.2.), die mit Andy Borg ein Duett anstimmt.



Sendung



"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 19. Januar, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen "Schlager-Spaß mit Andy Borg", 16. Februar, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



Weitere Informationen unter: http://swr.li/schlagerspassmitandyborgfolge2und3



Fotos unter www.ARD-foto.de



