Haben Sie schon den Sommerurlaub gebucht? Eine neue Statistik zeigt: In manchen Ländern bekommen Sie doppelt so viel für Ihr Geld wie in Deutschland. Wo Sie Ihre Urlaubskasse schonen.

Skandinavien-Urlauben wissen meist, worauf sie sich einlassen. Denn nicht nur müssen sie für Ferien in Norwegen, Schweden oder Dänemark Euro gegen die jeweils heimische Krone tauschen, auch zahlen deutsche Touristen im Schnitt deutlich mehr für Hotelaufenthalte oder Restaurantbesuche als im Vergleich zu einem Urlaub in der Heimat. Nach neuen Zahlen des Statistischen Bundesamtes ist Norwegen für Urlauber das teuerste Land in Europa. Hier müssen Reisende durchschnittlich 45,9 Prozent mehr zahlen als für vergleichbare Gastronomieleistungen in Deutschland. Gefolgt von Island (40,5 Prozent) und der Schweiz (39 Prozent).

Besonders günstig können die Deutschen dagegen ...

