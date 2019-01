Die in Österreich verwurzelte und in Frankfurt gelistete Eyemaxx Real Estate AG plant ein Zweitlisting ihrer Aktie an der Wiener Börse im neuen Marktsegment "direct market plus", das ab 21. Januar 2019 startet. Damit stellt sich Eyemaxx eigenen Angaben zufolge am Kapitalmarkt noch breiter auf und erhöht die Visibilität bei österreichischen Investoren. CEO Michael Müller: "Dass unsere Aktie nun auch an der Wiener Börse handelbar sein wird, macht uns für einen breiteren Investorenkreis interessanter. Wir erhöhen damit auch die Sichtbarkeit am österreichischen Kapitalmarkt, was sich positiv auf unser weiteres profitables Wachstum auswirken dürfte. Da wir bereits durch die Börsennotierung im General Standard in Deutschland strenge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...