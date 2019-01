Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt baut seine anfänglichen Kursgewinne zum Wochenschluss noch etwas weiter aus. Am späten Freitagvormittag zeichnet sich für den Leitindex SMI somit ein Wochenplus von annähernd 3 Prozent ab. Zu der guten Entwicklung hätten einerseits die freundlichen Vorgaben aus Übersee beigetragen, aber auch die jüngste Abschwächung des Franken schiebe die Kurse an, heisst es.

Wie ein Marktanalyst hervorhebt, habe der Franken "wie aus dem Nichts in den letzten 24 Stunden abgewertet". Es mache den Eindruck, als würden Marktteilnehmer den kommenden Risiken gelassen entgegen schauen oder die Jahresendbewegungen würden doch als übertrieben erachtet und müssten noch weiter korrigiert werden. Während es bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China keine Neuigkeiten gebe, rückten nun andere Faktoren wie der Haushaltstreit in den USA und der dadurch bedingte teilweise Regierungsstillstand wieder vermehrt in den Mittelpunkt.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 11.00 Uhr 0,54 Prozent auf 8'848,89 Punkte hinzu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht 0,50 Prozent höher bei 1'364,31 Zählern und der breite Swiss Performance Index (SPI) steigt um 0,52 Prozent auf 10'319,79 Stellen. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 21 hinzu, acht geben nach und die CS sind unverändert.

Mehrere ...

