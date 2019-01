Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Santander von 5,80 auf 5,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. 2018 sei für europäische Banken ein "annus horribilis" gewesen, schrieb Analyst Kinner Lakhani in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Im Sektor werde derzeit eine 100-prozentige Rezessionswahrscheinlichkeit eingepreist. Mit einer Rezession rechneten die Experten der Deutschen Bank allerdings nicht vor spät im Jahr 2020./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-01-11/12:04

ISIN: ES0113900J37