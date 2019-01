-------------------------------------------------------------- Bilderlink http://ots.de/hvtFoU --------------------------------------------------------------



Zum Jahresbeginn 2019 präsentiert sich die Hansgrohe Group mit ihrem neuen Online-Auftritt unter www.hansgrohe-group.com. "Innerhalb von neun Monaten haben wir unsere Website komplett umgestaltet, eine außerordentliche und beeindruckende Leistung unseres Projektteams", berichtet Dr. Jörg Hass, Vice President Corporate Communications beim international tätigen Armaturen- und Brausenhersteller. "Dies spiegelt sich gleich beim ersten Klick durch das zeitlose und puristische Design wider. Doch nicht nur ein neuer Look war uns wichtig. Die intuitive und bedienungsfreundliche Navigation macht das Surfen auf den Unternehmensseiten besonders leicht." Im Fokus der Neuauflage stand insbesondere die mobile Darstellung. Durch das responsive Webdesign ist die Seite mit jedem Endgerät kompatibel und gibt schnell einen Überblick zu den gewünschten Daten und Fakten. Ein weiteres wichtiges Anliegen bei der Neugestaltung war die Nutzerführung. Hier wurden die Inhalte entlang verschiedener "User Journeys" auf die Nutzungsvorlieben von typischen Website Besuchern optimiert. Detaillierte Informationen zu besonderen Themen erhält der Nutzer rasch über die Suchfunktion.



Für jeden Nutzer die richtige Information - schnell und präzise



Wer mehr über das Unternehmen und seine Werte erfahren möchte, klickt und liest sich durch die "Stories". Diese Hansgrohe Geschichten vermitteln in lockerem Genre den eigenen Anspruch, geben Einblicke in aktuelle und zukunftsweisende Themen, lassen Mitarbeiter berichten und erzählen die Geschichte des erfolgreichen Traditionsunternehmens. Unter der Rubrik "Karriere" finden sich alle wichtigen Informationen rund um Ausbildung, Berufseinstieg und Karrieremöglichkeiten bei einem Global Player der Sanitärbranche. Herzstück des Karrierebereichs sind die Stellenanzeigen. Sie werden über eine Schnittstelle zur neuen eRecruiting-Lösung d.Vinci direkt auf der Webseite angezeigt. Dies ermöglicht ein nahtloses Bewerbererlebnis und einen einfachen Zugriff auf das Bewerbungsformular.



Neuigkeiten rund um die Hansgrohe Group und die beiden Marken AXOR und hansgrohe finden Journalisten im Bereich "Presse". Hier können mittels optimierter Such- und Filterfunktion Pressemeldungen abgerufen und über einen Download die relevanten Bilddaten und Texte heruntergeladen werden. Für Detailfragen sind die Ansprechpartner der Pressestelle direkt mit ihren Kontaktdaten aufgelistet. Auch alle anderen Hansgrohe Geschäftspartner wie Lieferanten oder Projektverantwortliche finden über die neue Website schnell und unkompliziert die gewünschten Auskünfte. Informationen zu individuellen Traumbädern, den Marken AXOR und hansgrohe sowie einzelnen Produkten der Hansgrohe Group finden Fachpartner und Endkunden nach wie vor unter den jeweiligen Markenwebseiten www.axor-design.com und www.hansgrohe.de.



Konzipiert und realisiert wurde der neue Online-Auftritt durch ein interdisziplinäres Hansgrohe Team aus IT, Personal und Kommunikation gemeinsam mit der Lead-Agentur "Namics" www.namics.com.



Über die Hansgrohe Group - das Original aus dem Schwarzwald



Die Hansgrohe Group mit Sitz in Schiltach/Baden-Württemberg ist mit ihren Marken AXOR und hansgrohe ein in Innovation, Design und Qualität führendes Unternehmen der Bad- und Küchenbranche. Mit ihren Armaturen, Brausen und Duschsystemen gibt die Hansgrohe Group dem Wasser Form und Funktion. Die 118-jährige Firmengeschichte ist geprägt von Erfindungen wie der ersten Handbrause mit unterschiedlichen Strahlarten, der ersten ausziehbaren Küchenarmatur oder gar der ersten Duschstange. Das Unternehmen hält über 16.000 aktive Schutzrechte. Die Hansgrohe Group steht für langlebige Qualitätsprodukte. Mit 34 Gesellschaften, 21 Verkaufsbüros und Vertrieb in über 140 Länder ist das Unternehmen seinen Kunden weltweit ein verlässlicher Partner. Die Hansgrohe Group, ihre Marken und Produkte wurden mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert, darunter über 500 Designpreise seit 1974. Die nachhaltige Herstellung ressourcenschonender Produkte ist international im unternehmerischen Handeln verankert. Die Produkte der Hansgrohe Group sind weltweit präsent, beispielsweise auf dem Luxusliner Queen Mary 2 oder im höchsten Bauwerk der Welt, dem Burj Khalifa. Ihre hohen Qualitätsstandards gewährleistet die Hansgrohe Group durch die Produktion an fünf eigenen Produktionsstandorten, von denen sich zwei in Deutschland, sowie je einer in Frankreich, in den USA und in China befinden. 2017 erwirtschaftete die Hansgrohe Group einen Umsatz von 1,077 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon knapp 60 Prozent in Deutschland.



Top-Platzierung im iF WORLD DESIGN INDEX



Die Hansgrohe Group belegt beim iF WORLD DESIGN INDEX 2014 - 2018 des International Forum Design (iF) Top-Platzierungen.



Der Schiltacher Armaturen- und Brausenspezialist ist unter den Top 3 gelisteten Unternehmen in der iF Kategorie INDUSTRY: Bath (Industrie: Bad). Unter den 1.365 deutschen Firmen ist die Hansgrohe Group unter den Top 10 gelisteten Unternehmen in der iF Kategorie COUNTRIES: Germany (Länder: Deutschland); weltweit wird die Hansgrohe Group in den Top 25 unter mehr als 4.000 Unternehmen in der iF Kategorie COMPANIES (Unternehmen) aufgeführt.



Bei den iF DESIGN AWARDS 2018 wurden neun Produkte der Marken AXOR und hansgrohe mit einem iF DESIGN AWARD 2018 ausgezeichnet.



