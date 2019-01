Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Novo Nordisk vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 355 dänischen Kronen belassen. Er rechne insgesamt mit einer guten Umsatzentwicklung des dänischen Pharmakonzerns, begünstigt durch niedrigere Vergleichsdaten aus dem Vorjahr, schrieb Analyst Tim Race in einer am Freitag vorliegenden Studie. Von der Währungsseite komme diesmal Rückenwind./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2019 / 06:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-01-11/12:07

ISIN: DK0060534915