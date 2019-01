Hamburg (ots) - "Selbstwert ist Geld wert. Doch was bist Du Dir wert?", lautet der Titel des neuen Buchs von Daniela Landgraf. Mit Selbstvertrauen und gesundem Selbstwertgefühl ist es relativ einfach, Erfolg und Geld in sein Leben zu ziehen. Doch häufig ersetzen Äußerlichkeiten wie Besitz, Status oder Titel den inneren Selbstwert, so die Kernbotschaft des Buches.



Die Autorin, Trainerin und Vortragsrednerin Daniela Landgraf hat das Leben in allen seinen Höhen und Tiefen erfahren. Heute weiß sie: "Ein gesundes Selbstwert-Gefühl entsteht von innen heraus. Manchmal braucht es erst den Mut, seinen innersten Kern wahrzunehmen, bevor das Licht von innen heraus leuchten kann." Und dann, so ihre Botschaft, fließt auch das Geld ganz von allein. Der Kontostand wird zum Spiegel der Seele.



Das Buch gibt ganz praktische Anleitungen und Hilfestellungen für mehr Selbstvertrauen und Strahlkraft. Es enthält ein Selbstwert-Lexikon mit einer Fülle an Übungen, um Selbstvertrauen und ein gesundes Selbstwertgefühl aufzubauen.



Markus Hofmann, Gedächtnisexperte und Speaker des Jahres 2017, sagt: "Daniela Landgraf löst den klassischen 'Mind-Fuck' in deinem Kopf. Dein innerer Selbstwert hat ausschließlich damit zu tun, welche Gedanken in deinem Kopf abgespeichert sind. Wie du dieses zerstörerische Hamsterrad durchbrichst und den Weg für eine strahlende Zukunft freimachst, findest du in diesem spannend geschriebenen Buch."



Daniela Landgraf wurde 1972 in Hamburg geboren. Die Themen Selbstwert und Geldwert sind eng mit ihrem Leben verknüpft. Seit 1992 ist sie in der Finanzbranche tätig. Seit einigen Jahren tritt sie als Rednerin zum Thema "Selbstwert ist Geld wert" auf.



Selbstwert ist Geld wert. Doch was bist Du Dir wert? Taschenbuch / eBook Jünger Medien Verlag 144 Seiten Erscheinungstermin: 17.12.2018 ISBN-13: 9783766480255 Preis: EUR 16,90 (Taschenbuch, Deutschland) https://www.danielalandgraf.com/



