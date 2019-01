- Theresa May benötigt dringend Unterstützung für den Brexit- DE30 testet die 11.000 Punkte-Marke- Der chinesische Autobauer Geely Group halbiert seinen Anteil an DaimlerDie Aktienmärkte in Europa eröffneten am letzten Handelstag der Woche teilweise höher, nachdem in der asiatischen Handelszeit die Indizes zulegen und die anfänglichen Verluste an der Wall Street schnell aufgeholt werden konnten. In den ersten Handelsstunden konnten die Indizes aus Polen und Schweden deutlich ansteigen, wohingegen der spanische Index zunächst das Schlusslicht bildet. Raffinerien und Minengesellschaften konnten zu Beginn der Handelszeit zulegen, Autobauer und IT-Unternehmen lagen leicht im Minus. Trotz des schwierigen Handelsstarts gestern, hat es der DE30 geschafft, den Handelstag noch einigermaßen gut zu beenden. Der deutsche Leitindex konnte in den letzten Handelsstunden nochmal ansteigen und schloss nur knapp unter der 11.000 Punkte Marke. Der Index könnte heute diese Zone erneut testen. Es ist nun schon der zweite ...

