Aller guten Ermittler sind drei: Die Kommissare Elias (J. Atzorn) und Caro (F. Wulf) mit Neuzugang Rocky (M.) in "Der Bulle und das Biest"



"Ein großer sabbernder Herzensbrecher!" - Franziska Wulf über ihren Serienpartner in "Der Bulle und das Biest" am Montag, 14. Januar, um 20:15 Uhr



In der neuen SAT.1-Krimi-Serie "Der Bulle und das Biest" hat es Schauspielerin Franziska Wulf als Kommissarin Caro Belzig mit zwei ganz besonderen Partnern zu tun: einem dickköpfigen Kommissar und einem sturen 50-Kilo-Hund. Der respekteinflößende Bullmastiff hat es Wulf beim Dreh sofort angetan: "Ich war schockverliebt! Er ist ein großer sabbernder Herzensbrecher!" Ihr Serienkollege und menschlicher Hauptdarsteller der Serie Jens Atzorn findet einen treffenden Vergleich für die Persönlichkeiten von Rüde Rocky und seiner eigenen Rolle "Elias": "Elias ist ein charmanter, manchmal chaotischer Dickkopf, der immer weiß, wo es langgeht, außer bei Frauen. Rocky ist ein vor Kraft strotzender, sabbernder, aber sehr liebenswerter Dickkopf, der ebenfalls weiß, wo es langgeht - auch bei Frauen." SAT.1 zeigt "Der Bulle und das Biest" am Montag, 14. Januar 2018, um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere.



