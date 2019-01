Bern (ots) -



21'591 Zulassungen: Noch nie sind in einem Jahr so viele neue

Personenwagen mit alternativen Antrieben auf unsere Strassen gekommen

wie 2018. Im Vergleich zum Vorjahr ist ihre Zahl um rund 23 Prozent

markant gestiegen. Der Anteil von Elektro-, Hybrid-, CNG- und

Wasserstoffahrzeugen am Gesamtmarkt betrug 7,2 Prozent. Fast die

Hälfte der Alternativ-Immatrikulationen entfiel auf Elektroautos und

Plug-in-Hybride, ihr Marktanteil lag bei 3,2 Prozent. auto-schweiz

hat das selbst gesteckte «10/20»-Ziel mit einem Anteil dieser

Steckerfahrzeuge von zehn Prozent im Jahr 2020 fest im Blick.



Obwohl der Gesamtmarkt im zurückliegenden Jahr um 4,6 Prozent

zurückgegangen ist, konnten sämtliche Formen der Alternativ-Antriebe

zulegen. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Die Auswahl an Modellen

mit entsprechenden Motorisierungen ist spürbar gewachsen und wird

dies auch weiterhin tun. Herr und Frau Schweizer interessieren sich

zunehmend für diese Thematik und greifen bei entsprechenden

Fahrzeugen häufiger zu. So zeigte bereits der «Mobilitätsmonitor

2018» - eine repräsentative Studie von auto-schweiz und gfs.bern -,

dass sich 72 Prozent der stimmberechtigten Schweizerinnen und

Schweizer vorstellen können, beim nächsten Autokauf ein

entsprechendes Modell zu erwerben. Alternative Antriebe haben die

Nische definitiv verlassen.



Für die Erreichung der ambitionierten Ziele der Schweiz bei der

CO2-Absenkung im Bereich Verkehr ist dies auch nötig. Bereits im

kommenden Jahr sinkt der durchschnittliche Zielwert für Personenwagen

auf 95 Gramm CO2 pro Kilometer, heute liegt er bei 130 Gramm. Ohne

einen weiterhin stark steigenden Anteil alternativer Antriebe am

Gesamtmarkt ist die angestrebte Absenkung nicht zu realisieren.

Deshalb hat sich auto-schweiz vor rund einem Jahr mit dem Projekt

«10/20» das Ziel gesetzt, dass im Jahr 2020 jeder zehnte neue

Personenwagen ein reines Elektroauto oder ein Plug-in-Hybrid sein

soll. Nur mit emissionsärmeren und -freien Fahrzeugen besteht die

Chance, die Absenkungsziele im Strassenverkehr zu erreichen. Mit der

Roadmap Elektromobilität, die auto-schweiz gemeinsam mit zahlreichen

Partnern von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden sowie Unternehmen

und Verbänden aus unterschiedlichen Branchen unterschrieben hat,

können die Grundvoraussetzungen für den sauberen Strassenverkehr der

Zukunft geschaffen werden.



Angesichts der Entwicklung bei alternativen Antrieben zeigt sich

auto-schweiz-Präsident François Launaz erfreut und optimistisch für

die Zukunft: «Wir sehen eine positive Entwicklung auf zahlreichen

Ebenen. Die Fahrzeughersteller überschlagen sich mit

Modellankündigungen mit alternativen Antrieben. Gleichzeitig werden

Verbrennungsmotoren immer öfter mit einem Elektromotor kombiniert und

so zu einem hybriden Antriebssystem entwickelt.» Dabei trügen alle

Bestrebungen in diese Richtung zur CO2-Absenkung bei, so François

Launaz weiter. «Der Autoverkehr der Zukunft wird sicher, sauber und

leise sein. Wir dürfen uns zurecht auf die Mobilität der Zukunft

freuen, die wir gemeinsam mit den vielen helfenden Händen in der

Roadmap Elektromobilität vorbereiten wollen. Wenn wir nun noch mit

Investitionen in die Strasseninfrastruktur die entsprechenden

Rahmenbedingungen schaffen, können wir die Effizienz erheblich

steigern und so unserer Volkswirtschaft jährlich zwei Milliarden

Franken Schaden durch Stau ersparen.»



