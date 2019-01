Unterföhring (ots) - - Sky Sport News HD berichtet am Sonntag von 13.30 Uhr bis 19.00 Uhr live aus Gummersbach, auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App - "Lukas Poldolski & Friends" gegen "Die Geissens & Friends": Das Promi-Spiel mit Roman Weidenfeller, Kevin Kuranyi, Patrick Owomoyela, Ailton, Dede, Oliver Pocher, Matze Knop und weiteren bekannten Gesichtern aus Sport, Musik und Show - Das Hauptturnier mit Arminia Bielefeld, dem MSV Duisburg, dem SC Paderborn, dem SC Fortuna Köln, Sheffield FC und dem 1. FC Kaan-Marienborn - Sky Reporter Alexander Bonengel berichtet von vor Ort, Jaron Steiner kommentiert



Unterföhring, 11. Januar 2019 - Zum mittlerweile sechsten Mal findet am Sonntag der Schauinsland-Reisen Cup statt. Das Hallenturnier in der Schwalbe-Arena in Gummersbach findet unter dem Motto "Kicken für den guten Zweck" statt. Der Erlös des Turniers geht an Organisationen, die sich für Kinder und Jugendliche engagieren, unter anderem an die Lukas-Podolski-Stiftung.



Beim Turnier mit dabei sind in diesem Jahr Arminia Bielefeld, der MSV Duisburg, der SC Paderborn, der SC Fortuna Köln, der 1. FC Kaan-Marienborn sowie mit Sheffield FC der älteste Fußballverein der Welt.



Höhepunkt der Veranstaltung ist das Prominenten-Spiel, in dem "Lukas Podolski & Friends" auf "Die Geissens & Friends" treffen. Angekündigt haben sich unter anderem Weltmeister Roman Weidenfeller, die Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi und Patrick Owomoyela, die brasilianischen Ex-Bundesliga-Profis Ailton und Dede, Oliver Pocher, Matze Knop, Pietro Lombardi und viele weitere bekannte Gesichter aus Musik und Show.



Sky Reporter Alexander Bonengel geht in der Halle auf Stimmenfang. Kommentiert werden die Begegnungen von Jaron Steiner.



Sky Sport News HD überträgt das Turnier sowie das Prominenten-Spiel am Sonntag ab 13.30 Uhr live im Free-TV. Darüber hinaus wird das Spiel auch im frei empfangbaren Livestream des Senders auf skysport.de und in der Sky Sport App ausgestrahlt.



