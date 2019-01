Die Zinsen bleiben unten, das hilft den Börsen. Dafür wankt nun die Konjunktur. Auto-, Chemie- und Maschinenbauaktien sind schwer eingebrochen. Bleibt die Rezession moderat, sind dort schnelle Kursgewinne möglich.

Jerome Powell gibt sich nun doch flexibel. Nachdem der Chef der US-Notenbank vor wenigen Wochen die Zinsen erhöht hat und dabei von robuster Wirtschaft sprach, klingen seine jüngsten Äußerungen moderater. Offensichtlich hat sich Powell durch die Zitterpartie an den Börsen doch beeinflussen lassen. Aktueller Stand der US-Zinsperspektive: Die Erhöhungen sind erst einmal durch, und bevor die US-Wirtschaft nicht wieder merklich Tempo zulegt, sind keine weiteren Zinsschritte notwendig.

Die Crash-Gefahr durch eine sture Fed ist damit erst einmal vom Tisch. Bedenklich aber ist es schon, wenn der wichtigste Notenbanker der Welt nur mit Verzögerung eine solche Reaktion einleitet. Verglichen mit Alan Greenspan, Ben Bernanke oder Janet Yellen ist das eine ganze Klasse tiefer. Kein Wunder, wenn alte Fahrensleute wie der Vermögensverwalter Jens Ehrhardt Powell als den schwächsten Fed-Chef seit Jahrzehnten betrachten.

Die Börse jubelt erst einmal über die Aussicht, dass die Notenbankzinsen nicht durch die Decke gehen. Die neuen Signale kamen gerade rechtzeitig. Dow Jones und Nasdaq 100 hatten durch ihren Absturz auf 22.000 beziehungsweise 6.000 Punkte ihr kurzfristiges Abwärtskontingent voll ausgefahren. Zeit für eine Kurserholung, so lautete hier an dieser Stelle vor einer Woche der Tenor. In fünf Tagen hat der Dax 600 Punkte gutgemacht.

Weniger Zins-, dafür mehr Konjunktursorgen

Die Entspannung auf der Zinsseite, die sich am langen Ende schon vorher abzeichnete, ist der erste Baustein der laufenden Erholung. ...

