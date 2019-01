SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat die Kritik der CSU am SPD-Vorschlag einer Kindergrundsicherung zurückgewiesen. "Bei der Beseitigung von Kinderarmut muss die Regierung parteiübergreifend an einem Strang ziehen. Auch bei der Kindergrundsicherung erwarte ich, dass die CSU gesprächsbereit ist und nicht sofort in alte Reflexe zurückfällt, nur weil der Vorschlag von der SPD kommt", sagte Klingbeil der "Passauer Neuen Presse" (Samstagsausgabe).

Seine Partei wolle, dass Deutschland "das kinderfreundlichste Land Europas" werde. Die Kindergrundsicherung sei dafür nach dem Starke-Familien-Gesetz "der nächste wichtige Schritt", so der SPD-Generalsekretär weiter.