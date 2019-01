Zug - Die Tezos-Stiftung mit Sitz in Zug hat ihr Führungsteam erweitert. Rechtsanwalt Ulrich Sauter, spezialisiert auf Finanzprodukte, Fintech, Corporate Governance und Compliance, ist neuer General Counsel. Eelco Fiole, Investment-Experte und Lehrbeauftragter für Finanz-Ethik, stösst als Chief Financial Officer dazu. Die Blockchain-Unternehmerin Lily Liu wird Beraterin des Stiftungsrats. Mit ihrer Expertise und ihrem Erfahrungsschatz sollen sie die Tezos-Stiftung in der nächsten Entwicklungsphase verstärken und voranbringen, wie die Stiftung in einer Medienmitteilung schreibt.

Nach der Lancierung des Mainnets im vergangenen Jahr konzentriert sich Tezos weiterhin auf den Ausbau der Blockchain-Plattform und ihres Ökosystems. Die Ernennung der drei Führungskräfte ist dabei ein wichtiger Schritt, der die Corporate Governance und das Knowhow stärkt. «Wir freuen uns, dass Ulrich Sauter, Eelco Fiole und Lily Liu an Bord sind. Die Stiftung wird von ihrer Erfahrung profitieren», sagt Ryan Jesperson, Präsident der Tezos-Stiftung.

Ulrich Sauter ist seit über 20 Jahren als Anwalt und in der Finanzbranche tätig. Bevor er zur ...

