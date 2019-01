Strausberg (ots) -



Am Donnerstag, den 17. Januar um 14.00 Uhr lädt das Panzergrenadierbataillon 212 zur feierlichen Einführung des Schützenpanzers "Puma" in die Generalfeldmarschall-Rommel- Kaserne nach Augustdorf ein. Als fünfter Panzergrenadierverband des Deutschen Heeres wird das Augustdorfer Kampftruppenbataillon mit dem Nachfolgemodell für den Schützenpanzer "Marder" ausgestattet. Der Kommandeur der Panzerbrigade 21 "LIPPERLAND", Oberst Ansgar Meyer, wird gemeinsam mit dem stellvertretenden Kommandeur des Panzergrenadierbataillons 212, Major Steven Grimshaw, das zukünftige Hauptwaffensystem des Bataillons am Nordtor der Augustdorfer Kaserne offiziell in Empfang nehmen. Ein anschließender feierlicher Bataillonsappell unterstreicht die besondere Bedeutung dieses Tages für die Augustdorfer Panzergrenadiere, die Panzerbrigade 21 "LIPPERLAND" sowie den Bundeswehrstandort Augustdorf. Während des Appells werden als Gastredner ein ehemaliger Bataillonskommandeur der "Lippischen Panzergrenadiere", Generalleutnant a.D. Richard Roßmanith, sowie der Bürgermeister der Gemeinde Augustdorf, Dr. Andreas Wulf, zu den Soldatinnen und Soldaten des Bataillons sowie den geladenen Gästen aus Militär, Politik und Gesellschaft sprechen.



