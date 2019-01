Die Papiere von Lufthansa steigen am Freitag an die Dax-Spitze. Charttechnisch bewegen sich die Notierungen der Aktie aber weiterhin in einem ausgeprägten Seitwärtstrend. Die übergeordnete Tendenz weist nach unten. Was Anleger zum Wochenschluss hin wissen müssen, wohin die Lufthansa-Kurse fliegen können und welche Strategie jetzt greift.

