Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, in den ersten Handelstagen des neuen Börsenjahres 2019 konnte die hohe Abwärtsdynamik an den globalen Börsen vorerst gestoppt werden. Die vom Trendbrief beobachteten 14 internationalen Leitbarometer verbuchten bis gestern im Durchschnitt einen Kursgewinn von 3,1%. Im Trendbrief haben wir in die Erholung hinein weitere Short-Engagements abgebaut....

Den vollständigen Artikel lesen ...