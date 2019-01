Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev nach einem Medienbericht über einen möglichen Börsengang des Asien-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der in dem Bericht genannte Wert der Asien-Aktivitäten von 70 Milliarden US-Dollar erscheine optimistisch, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Freitag vorliegenden Studie. Grundsätzlich wäre ein IPO jedoch sinnvoll, da er die enorme Verschuldung und das Geschäftsrisiko des weltgrößten Brauereikonzerns reduzieren würde./edh/la

