Der US-Dollar bleibt auch am letzten Handelstag der Woche auf dem Rücken. Eine Reihe von dovishen Bemerkungen von Mitgliedern der Federal Reserve drückten gestern den USD. Die heutigen Inflationsdaten wurden als Chance für den Dollar angesehen, seinen Glanz zurückzugewinnen. Dennoch entsprach die Veröffentlichung den Markterwartungen, so dass der US-Dollar-Index eine Stufe tiefer tendierte. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiert der US-Dollar-Index in der Nähe der 95 Punkte (-0,35%).

