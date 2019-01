Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat auch zum Wochenschluss freundlich tendiert und damit den vierten Tag in Folge fester geschlossen. Der Leitindex SMI rettete allerdings nur ein kleines Plus über den Tag. Gewinnmitnahmen zum Wochenende in den USA bremsten im Nachmittagshandel auch die hiesigen Aktien. In den USA kommt immer noch Gegenwind vom andauernden Regierungsstillstand.

Im frühen Handel war es vor allem die Abschwächung des Schweizer Franken, welcher die Kurse anschob. Am Nachmittag wertete die heimische Währung wieder merklich auf und die Dividendenpapiere gerieten unter Druck. Auch in der kommenden Woche könnte es wieder zu deutlicheren Kursbewegungen kommen - je nach Brexit-Abstimmungsergebnis. Am Dienstag sollen die britischen Abgeordneten über das Abkommen abstimmen - Ausgang ungewiss.

Der Swiss Market Index (SMI) beendete den Handel am Freitag um 0,30 Prozent im Plus auf 8'828,22 Punkten. Im Wochenvergleich resultiert ein Aufschlag von 2,6 Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,28 Prozent auf 1'361,24 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,26 Prozent auf 10'293,34 Zähler. Bei den 30 grössten Titeln standen 21 Gewinner 8 Verlierern gegenüber, einer schloss unverändert.

Richemont rückten ...

