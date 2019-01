Zürich - F10 ist eine ausgewiesene Expertin, die in der Vergangenheit mehrfach zu den zehn besten europäischen Inkubatoren und Beschleunigern gehörte und die erfolgreichen SIX FinTech Games entwarf und ausführte. Jetzt ist es an der Zeit, den F10 FinTech Hackathon in Zürich, der Heimatstadt von F10, zu starten. Die Veranstaltung findet in enger Zusammenarbeit mit dem Premium-Sponsoren SIX statt.

F10 sucht neugierige Action-Akteure, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...